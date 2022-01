Quirinale, su Berlusconi il messaggio dei vescovi è palese: si faccia da parte (Di martedì 18 gennaio 2022) A una settimana dalla riunione solenne dei grandi elettori per la presidenza della Repubblica, Chiesa e Vaticano bocciano la candidatura Berlusconi. E’ più che un veto, che d’altronde non è nello stile dell’attuale pontificato. E’ una dichiarazione di impresentabilità. Il Fatto ha già riferito delle lettere dei cattolici disgustati, che sono state pubblicate sul giornale dei vescovi. La candidatura è da considerare “un’offesa imperdonabile a tutti gli italiani seri, comunque la pensino e comunque votino”, ha scritto lapidario un lettore lombardo di Avvenire. La cosa più rilevante, peraltro, è la presa di posizione del direttore Marco Tarquinio. Il responsabile della linea editoriale di Avvenire non ha trattato le lettere critiche semplicemente come uno sfogatoio, ma le ha assunte in tutta la loro valenza morale e politica. “Vox populi, vox Dei, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) A una settimana dalla riunione solenne dei grandi elettori per la presidenza della Repubblica, Chiesa e Vaticano bocciano la candidatura. E’ più che un veto, che d’altronde non è nello stile dell’attuale pontificato. E’ una dichiarazione di impresentabilità. Il Fatto ha già riferito delle lettere dei cattolici disgustati, che sono state pubblicate sul giornale dei. La candidatura è da considerare “un’offesa imperdonabile a tutti gli italiani seri, comunque la pensino e comunque votino”, ha scritto lapidario un lettore lombardo di Avvenire. La cosa più rilevante, peraltro, è la presa di posizione del direttore Marco Tarquinio. Il responsabile della linea editoriale di Avvenire non ha trattato le lettere critiche semplicemente come uno sfogatoio, ma le ha assunte in tutta la loro valenza morale e politica. “Vox populi, vox Dei, si ...

Advertising

matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - petergomezblog : Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla di… - Talete1 : RT @fattoquotidiano: Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il Qu… - andrealecchi : RT @fattoquotidiano: Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il Qu… -