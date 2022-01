Quirinale, Razzi: “50-70 M5S stanno pensando di votare Berlusconi” (Di martedì 18 gennaio 2022) Elezioni al Quirinale? “Draghi premier e Berlusconi al Colle, una coppia da sogno, tipo Messi-Ronaldo”. Così Antonio Razzi, politico e personaggio tv, sul Corriere della Sera intervenendo sulla corsa al Quirinale, risponde anche su chi potrebbe sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi: “I fuoriusciti dai partiti. Quelli non li ricandida più nessuno. Vogliono finire in santa pace la legislatura”. “I Cinquestelle. Sono al dieci per cento se va bene. E con il taglio dei parlamentari si sono dati la zappa sui piedi. Quelli in Parlamento non ci tornano più”. Nel segreto dell’urna “ce ne sono almeno 50-70 che stanno pensando di votare per Silvio”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Elezioni al? “Draghi premier eal Colle, una coppia da sogno, tipo Messi-Ronaldo”. Così Antonio, politico e personaggio tv, sul Corriere della Sera intervenendo sulla corsa al, risponde anche su chi potrebbe sostenere la candidatura di Silvio: “I fuoriusciti dai partiti. Quelli non li ricandida più nessuno. Vogliono finire in santa pace la legislatura”. “I Cinquestelle. Sono al dieci per cento se va bene. E con il taglio dei parlamentari si sono dati la zappa sui piedi. Quelli in Parlamento non ci tornano più”. Nel segreto dell’urna “ce ne sono almeno 50-70 chediper Silvio”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

