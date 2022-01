Quirinale, Conte incontra i vertici del M5S: ipotesi Liliana Segre al Colle (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Liliana Segre Presidente della Repubblica. A quanto si apprende, sarebbe stato il nome della senatrice a vita, la donna simbolo dell’Olocausto, a spuntare ieri nella riunione voluta da Giuseppe Conte con i vertici del M5S, la cosiddetta cabina di regia grillina riunita in tarda serata. L’ex premier avrebbe esposto diverse ipotesi, strade percorribili dai 5 Stelle nella partita del Colle. Ma sono due le opzioni prevalse nell’incontro finito a tarda notte: candidare una personalità alta, ovvero quella di Segre – destinata a diventare la candidata di bandiera del M5S – oppure lasciare l’Aula se il centrodestra continuerà a tenere in vita la candidatura di Silvio Berlusconi, per evitare eventuali rischi nella ‘quarta chiama’, quando il quorum scenderà e il Cavaliere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma –Presidente della Repubblica. A quanto si apprende, sarebbe stato il nome della senatrice a vita, la donna simbolo dell’Olocausto, a spuntare ieri nella riunione voluta da Giuseppecon idel M5S, la cosiddetta cabina di regia grillina riunita in tarda serata. L’ex premier avrebbe esposto diverse, strade percorribili dai 5 Stelle nella partita del. Ma sono due le opzioni prevalse nell’incontro finito a tarda notte: candidare una personalità alta, ovvero quella di– destinata a diventare la candidata di bandiera del M5S – oppure lasciare l’Aula se il centrodestra continuerà a tenere in vita la candidatura di Silvio Berlusconi, per evitare eventuali rischi nella ‘quarta chiama’, quando il quorum scenderà e il Cavaliere ...

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - AngelaPuchetti : RT @ImolaOggi: Quirinale, Conte vede i vertici M5S: ipotesi Liliana Segre - ilfaroonline : Quirinale, Conte incontra i vertici del M5S: ipotesi Liliana Segre al Colle -