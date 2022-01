Pane alle zucchine: la ricetta facilissima da fare in casa (Di martedì 18 gennaio 2022) Se ti piace cucinare e hai voglia di cimentarti in una preparazione facile ma inusuale la ricetta del Pane fatto in casa che sto per svelarti ti farà felice. La ricetta del Pane alle zucchine è perfetta per assaporare un nuovo sapore e avvicinare i più reticenti a questo particolare alimento. Realizzarlo è un gioco da ragazzi e il risultato sarà ottimo e soprattutto super digeribile. Per portare a tavola questa sfiziosità occorrono i seguenti ingredienti: 300 gr di farina 00 30 ml di olio d’oliva 140 ml di acqua tiepida 150 gr di farina integrale 2 zucchine 1 bustina di lievito di birra 140 ml di latte tiepido Sale Il peso citato nell’elenco è calcolato per creare un filoncino da dividere in 6 porzioni. Procedimento Bisogna recuperare una boule e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 gennaio 2022) Se ti piace cucinare e hai voglia di cimentarti in una preparazione facile ma inusuale ladelfatto inche sto per svelarti ti farà felice. Ladelè perfetta per assaporare un nuovo sapore e avvicinare i più reticenti a questo particolare alimento. Realizzarlo è un gioco da ragazzi e il risultato sarà ottimo e soprattutto super digeribile. Per portare a tavola questa sfiziosità occorrono i seguenti ingredienti: 300 gr di farina 00 30 ml di olio d’oliva 140 ml di acqua tiepida 150 gr di farina integrale 21 bustina di lievito di birra 140 ml di latte tiepido Sale Il peso citato nell’elenco è calcolato per creare un filoncino da dividere in 6 porzioni. Procedimento Bisogna recuperare una boule e ...

