Pagamento Stipendio Arretrato Docenti e Ata: Parte La Petizione (Di martedì 18 gennaio 2022) Parte la Petizione online per chiedere il Pagamento dello Stipendio Arretrato di Docenti e personale Ata. Ad oggi sono state raccolte 11 mila firme. L’autrice della Petizione è Mariateresa Napoli, ... Leggi su youreduaction (Di martedì 18 gennaio 2022)laonline per chiedere ildellodie personale Ata. Ad oggi sono state raccolte 11 mila firme. L’autrice dellaè Mariateresa Napoli, ...

Advertising

VittorioDelCitt : @actarus1070 @Palazzo_Chigi Tra tamponi a pagamento e dal 14 febbraio stop allo stipendio nn credo ci sia la corsa… - Nadiapiani : RT @afrodite1969: @DelpapaMax Il mio sangue solo pagamento anticipato sul conto come ricompensa del male subito in questi 2 anni. Mi hanno… - GiovannaBrilli : RT @afrodite1969: @DelpapaMax Il mio sangue solo pagamento anticipato sul conto come ricompensa del male subito in questi 2 anni. Mi hanno… - Lys1494 : #pagateiprecari ad oggi ancora non risulta il cedolino su noipa o quanto meno la notifica di un prossimo pagamento… - Berlitzxx : RT @afrodite1969: @DelpapaMax Il mio sangue solo pagamento anticipato sul conto come ricompensa del male subito in questi 2 anni. Mi hanno… -