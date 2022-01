Ornella Muti | pelle perfetta e senza rughe a 66 anni | il suo segreto anti-età

(Di martedì 18 gennaio 2022) La disarmante bellezza disarà la protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2022. A 66nessun rimpianto per il tempo che passa: il suo? Solo prodotti naturali e una maschera per il viso rivitalizzante che cancellae ombre., splendida a 66In un’intervista al Corriere della Seraè molto chiara: “Invecchiare non fa piacere a nessuno, io mi tengo il più possibile, ma so che non siamo eterni, accetto con serenità il tempo che passa anche perché non siamo qui su questa terra per postare foto su Instagram”. Bakel Resurex Skin ...

Advertising

SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - CiniLetizia : Sanremo 2022 e quell'amore della conduttrice Ornella Muti per la cannabis - Luce_news : Sanremo 2022 e quell’amore di Ornella Muti per la cannabis -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti

Sanremo così green non si era mai visto. Quest'anno, per la 72esima edizione del Festival , a co - condurre la prima serata insieme ad Amadeus ci sarà niente meno che. L'attrice romana " ecco il motivo per cui il festival quest'anno sarà particolarmente "verde" " ha fondato sei mesi fa un'associazione per la produzione e coltivazione di cannabis da ...... parroco arrestato per spaccio a Prato - Con un complice organizzava festini a sfondo sessuale Leggi Anche Traffico di droga dello stupro, 39 arresti: c'è anche la sorella diE la ...Ornella Muti: “Non voglio diventare patetica cercando di rimanere giovane”, ma ha il suo segreto anti-età. E per Sanremo ci pensa Naike Rivelli.Ornella Muti è una delle co-conduttrici dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo, sarà lei ad aprire la prima serata al fianco di Amadeus ma in quanti la ricordano agli esordi negli anni '70? Ecco ...