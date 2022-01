NFL, Wild Card 2021 – I Rams battono i Cardinals e passano il turno (Di martedì 18 gennaio 2022) Il quadro dei Divisional Playoff si completa definitivamente. Nell’ultima gara del Wild Card Round, i Rams battono i Cardinals con il punteggio di 11-34 e avanzano al prossimo turno. Per il quarterback di Los Angeles, Matthew Stafford, si tratta della prima vittoria in post season nelle sue 12 stagioni trascorse in NFL. I Rams battono i Cardinals; com’è andata l’ultima sfida del Wild Card Round 2021? I Rams non impiegano molto a imporre il loro gioco e mettere in difficoltà i Cardinals. Los Angeles si rivela troppo superiore per Arizona, che rimane a secco nel punteggio fino a metà del terzo quarto. Gli uomini allenati da Sean McVay giocano una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Il quadro dei Divisional Playoff si completa definitivamente. Nell’ultima gara delRound, iinals con il punteggio di 11-34 e avanzano al prossimo. Per il quarterback di Los Angeles, Matthew Stafford, si tratta della prima vittoria in post season nelle sue 12 stagioni trascorse in NFL. Iinals; com’è andata l’ultima sfida delRound? Inon impiegano molto a imporre il loro gioco e mettere in difficoltà iinals. Los Angeles si rivela troppo superiore per Arizona, che rimane a secco nel punteggio fino a metà del terzo quarto. Gli uomini allenati da Sean McVay giocano una ...

