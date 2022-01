Negozi e luoghi dove si potrà entrare senza il Green Pass: esenzioni e regole (Di martedì 18 gennaio 2022) Prosegue il dialogo tra Governo e Regioni intorno al provvedimento che spiegherà a cittadini e operatori in quali Negozi e luoghi si potrà entrare senza l’obbligo di esibire il Green Pass base. In base all’ultima intesa raggiunta, sarebbero poche le attività alle quali si potrà accedere senza Pass, circoscritte all’ambito delle necessità. Il 7 gennaio è entrato in vigore un Decreto post festività, approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Obiettivo fermare (o perlomeno rallentare) la curva di crescita dei contagi Covid-19 e proteggere le categorie di cittadini e cittadine più a rischio. ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 gennaio 2022) Prosegue il dialogo tra Governo e Regioni intorno al provvedimento che spiegherà a cittadini e operatori in qualisil’obbligo di esibire ilbase. In base all’ultima intesa raggiunta, sarebbero poche le attività alle quali siaccedere, circoscritte all’ambito delle necessità. Il 7 gennaio è entrato in vigore un Decreto post festività, approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare neidi lavoro e nelle scuole. Obiettivo fermare (o perlomeno rallentare) la curva di crescita dei contagi Covid-19 e proteggere le categorie di cittadini e cittadine più a rischio. ...

