Milan-Spezia, Pochesci: “L’errore di Serra può pregiudicare una carriera” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'allenatore Sandro Pochesci ha commentato così la sconfitta del Milan contro lo Spezia e l'errore dell'arbitro Marco Serra Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'allenatore Sandroha commentato così la sconfitta delcontro loe l'errore dell'arbitro Marco

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - DanteVerga : RT @alei1004: Ma qua davvero si sta esagerando sulla questione arbitrale di Milan-Spezia, sto poveretto ha sbagliato a non dare il vantaggi… - Avv_Bianco_Nero : il giocatore del Milan calcia il piede del giocatore dello Spezia e voi, sarebbe il vostro lavoro, @AIA_it siete an… -