Metsola raccoglie l’eredità di Sassoli | è la nuova Presidente del Parlamento Europeo

Advertising

SignorAldo : RT @lucianoghelfi: La maltese Roberta #Metsola (#PPE) raccoglie il testimone di #DavidSassoli alla presidenza dell'#europarlamento. E' stat… - ariele0916 : RT @lucianoghelfi: La maltese Roberta #Metsola (#PPE) raccoglie il testimone di #DavidSassoli alla presidenza dell'#europarlamento. E' stat… - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: La maltese Roberta #Metsola (#PPE) raccoglie il testimone di #DavidSassoli alla presidenza dell'#europarlamento. E' stat… - LeoVenez : RT @lucianoghelfi: La maltese Roberta #Metsola (#PPE) raccoglie il testimone di #DavidSassoli alla presidenza dell'#europarlamento. E' stat… - borrillo62 : RT @lucianoghelfi: La maltese Roberta #Metsola (#PPE) raccoglie il testimone di #DavidSassoli alla presidenza dell'#europarlamento. E' stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Metsola raccoglie

Il Faro Online

nuovo presidente dell'Europarlamento . La deputata maltese e membro del Ppel'eredità di . ' Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa - le ...favorevoli per...nuovo presidente dell'Europarlamento . La deputata maltese e membro del Ppel'eredità di . ' Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa - le ...favorevoli per...(Teleborsa) - "Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in ...“Grazie, membri del Parlamento Europeo, colleghi eurodeputati. Lavorerò e farò del mio meglio, come presidente del Parlamento, per raccogliere l’eredità di David Sassoli, che è stato un combattente pe ...