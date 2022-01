Meteo Italia, nuova ondata di freddo in arrivo: quando e dove nevicherà dal 21 al 24 gennaio 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua l’ondata di freddo intenso su tutta l’Italia, con temperature ancora in calo la settimana prossima. Un calo termico brusco, con la neve che potrebbe ritornare a imbiancare le strade e intere città, con i primi cambiamenti verso il Mediterraneo che potrebbero esserci già a partire da giovedì, come fanno sapere gli esperti di Meteo Lazio. Meteo in Italia, arriva una nuova ondata di freddo Dalle prime ore di giovedì, spiegano gli esperti di Meteo Lazio, ci saranno piogge deboli sparse ed intermittenti lungo le aree costiere tirreniche di Toscana, Lazio e Campania. Poi, a partire da giovedì sera, ci sarà il nuovo cambio di circolazione con l’avvicinamento da Nord-Est della seccatura artica dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua l’diintenso su tutta l’, con temperature ancora in calo la settimana prossima. Un calo termico brusco, con la neve che potrebbe ritornare a imbiancare le strade e intere città, con i primi cambiamenti verso il Mediterraneo che potrebbero esserci già a partire da giovedì, come fanno sapere gli esperti diLazio.in, arriva unadiDalle prime ore di giovedì, spiegano gli esperti diLazio, ci saranno piogge deboli sparse ed intermittenti lungo le aree costiere tirreniche di Toscana, Lazio e Campania. Poi, a partire da giovedì sera, ci sarà il nuovo cambio di circolazione con l’avvicinamento da Nord-Est della seccatura artica dei ...

