M5S, per il Quirinale spunta l'ipotesi Segre e uscita dall'aula per fermare il Cav (Di martedì 18 gennaio 2022) Liliana Segre. A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stato il nome della senatrice a vita, la donna simbolo della memoria dell'Olocausto, a spuntare ieri nella riunione voluta da Giuseppe Conte con i vertici del M5S, la cosiddetta cabina di regia grillina riunita in tarda serata per il Quirinale. Il Movimento 5 Stelle lavora per mettere a punto la strategia in vista dell'inizio delle votazioni per la scelta del nuovo presidente della Repubblica. L'ex premier avrebbe esposto diverse ipotesi, strade percorribili dai 5 Stelle nella partita del Colle. Ma sono due le opzioni prevalse nell'incontro finito a tarda notte: candidare una personalità alta, ovvero quella di Segre – destinata a diventare la candidata di bandiera del M5s – oppure lasciare l'Aula se il centrodestra continuerà a tenere in vita la candidatura di ...

