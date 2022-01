L’immunologo | “La quarta dose può danneggiare il sistema immunitario”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/sd no mpl-1.mp4 La struttura immunitaria dell’uomo è “magnifica e complessa”. E per questo va trattata con una certa attenzione, anche e soprattutto quando si parla dio quintadi vaccino anti Covid. Lo ha detto ieri sera, ospite diRepubblica, uno dei più importanti immunologi sulla piazza: Antonio Cassone, professore all’American Academy Microbiology. “La nostra macchina immunologica ci protegge da tante cose ma può andare in corto circuito se troppo stimolata, ad esempio da stimoli antigenici anche vaccinali”. Nel mondo, e in Italia, i cittadini si sono già sottoposti a tre giri di Pfizer&co. Ma “parlare dia distanza di pochi mesi è un problema serio”. Lo ha detto anche Andrea Crisanti pochi giorni fa: ...