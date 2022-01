Lettera di giuristi e intellettuali | Berlusconi al Colle? Un' offesa solo candidarlo

(Di martedì 18 gennaio 2022) “Riteniamo un’alla dignità della Repubblica e di milioni di cittadini italiani il fatto che venga candidato a Presidente della Repubblica” Silvio. È quanto si legge in un appello promosso dalla Fondazione Basso redatto da Luigi Ferrajoli, Gaetano Azzariti e Franco Ippolito e rivolto ai grandi elettori, già sottoscritto da tre ex presidenti della Corte costituzionale (Valerio Onida, Gustavo Zagrebelsky, Gaetano Silvestri), da molti autorevolie costituzionalisti (tra cui Paolo Caretti, Lorenza Carlassare, Mario Dogliani, Riccardo Guastini, Francesco Pallante, Roberto Romboli, Massimo Villone, Mauro Volpi, Vladimiro Zagrebelsky, Roberto Zaccaria), da filosofi della politica (tra cui Giacomo Marramao, Marco Revelli, Nadia Urbinati), da personalità della cultura (tra cui Dacia Maraini, Carlo Ginzburg). “Il ...

Questo nutrito gruppo di accademici e giuristi (tra le altre si leggono in calce alla lettera le firme di Gian Giacomo Migone, Luigi Ferrajoli, Tana de Zulueta, Nadia Urbinati, Francesco Pallante, Appello promosso dalla Fondazione Basso, sottoscritto da tre ex presidenti della Corte costituzionale (Onida, Zagrebelsky, Silvestri) e personalità autorevoli ... Comincia così la lettera aperta alla presidente Casellati scritta da un gruppo di costituzionalisti, giuristi, magistrati, ambasciatori, accademici, filosofi, docenti universitari e intellettuali italiani