Lazio, il gol non basta a Lazzari: l'Atalanta ci pensa (Di martedì 18 gennaio 2022) La Lazio potrebbe comunque lasciare sul mercato l'esterno Lazzari: l'Atalanta ci pensa per il dopo Hatebooer Gol ed esultanza rabbioso per il momento passato di Lazzari alla Lazio. I biancocelesti sarebbero comunque convinti di lasciarlo partire. l'Atalanta potrebbe muoversi sull'esterno, anche vista la possibile partenza di Hatebooer. Lotito chiede non meno di 15 milioni e nel weekend la sfida fra la Dea e i laziali può essere il momento giusto per parlarne. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

