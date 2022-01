La Russia invaderà l’Ucraina?

(Di martedì 18 gennaio 2022) È un'ipotesi che gli esperti ritengono sempre più concreta, ma indovinare le intenzioni di Vladimir Putin non è per nulla semplice

Il presidente Usa, Joe Biden, ha dichiarato che se lal'Ucraina, gli Stati Uniti, d'intesa con l'Europa, risponderanno imponendo sanzioni economiche contro Mosca finora mai viste, ...'E' stata un'occasione per uno scambio di vedute sul tema della sicurezza in Europa e come Europa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità e imporre alti costi allasel'...