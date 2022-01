Juve, senti Cuadrado: “Rinnovo? La società sa ciò che vogliamo!” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al termine del match di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria, vinto dai bianconeri per 4-1, l’esterno Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Tra gli autori della vittoria di Madama c’è infatti anche lui, che ha firmato la rete che ha sbloccato la gara al minuto 25 da calcio di punizione. Cuadrado, Juventus, Serie A LE PAROLE “Segnare con i nostri attaccanti è importante, perché ci riempie di fiducia per affrontare quello che verrà. Ci aspettano partite difficilissime, ma è la strada giusta” ha detto il colombiano. Non è mancata, poi, la spinosa domanda sul tema Rinnovo, a cui Cuadrado ha prontamente risposto così: “Noi siamo tranquilli, siamo contenti qui. La società sa cosa vogliamo, dobbiamo solo lasciarla lavorare, vedremo cosa ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al termine del match di Coppa Italia trantus e Sampdoria, vinto dai bianconeri per 4-1, l’esterno Juanè intervenuto ai microfoni di Mediaset. Tra gli autori della vittoria di Madama c’è infatti anche lui, che ha firmato la rete che ha sbloccato la gara al minuto 25 da calcio di punizione.ntus, Serie A LE PAROLE “Segnare con i nostri attaccanti è importante, perché ci riempie di fiducia per affrontare quello che verrà. Ci aspettano partite difficilissime, ma è la strada giusta” ha detto il colombiano. Non è mancata, poi, la spinosa domanda sul tema, a cuiha prontamente risposto così: “Noi siamo tranquilli, siamo contenti qui. Lasa cosa vogliamo, dobbiamo solo lasciarla lavorare, vedremo cosa ...

