Israele: contro Omicron quarta dose di vaccino funziona poco (Di martedì 18 gennaio 2022) Le quarte dosi dei vaccini per il coronavirus di Pfizer e Moderna sono solo "parzialmente efficaci" contro la variante Omicron. E' la conclusione a cui è giunto uno studio dell'ospedale israeliano Sheba Medical Center, nei prezzi di Tel Aviv, che ha iniziato le sue verifiche sulle quarte dosi a dicembre, inoculando con Pfizer 154 dipendenti e 120 volontari con Moderna.I risultati preliminari dell'esperimento "mostrano che i vaccini sono sicuri e che producono anticorpi notevoli, ma sono solo parzialmente efficaci nella difesa dalla variante Omicron" afferma una nota dell'ospedale. Il professor Gili Regev-Yochay, che ha guidato la ricerca, ha affermato che gli anticorpi sono aumentati dopo la quarta dose, tuttavia questa "offre una difesa solo parziale contro il virus" a chi è infettato ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) Le quarte dosi dei vaccini per il coronavirus di Pfizer e Moderna sono solo "parzialmente efficaci"la variante. E' la conclusione a cui è giunto uno studio dell'ospedale israeliano Sheba Medical Center, nei prezzi di Tel Aviv, che ha iniziato le sue verifiche sulle quarte dosi a dicembre, inoculando con Pfizer 154 dipendenti e 120 volontari con Moderna.I risultati preliminari dell'esperimento "mostrano che i vaccini sono sicuri e che producono anticorpi notevoli, ma sono solo parzialmente efficaci nella difesa dalla variante" afferma una nota dell'ospedale. Il professor Gili Regev-Yochay, che ha guidato la ricerca, ha affermato che gli anticorpi sono aumentati dopo la, tuttavia questa "offre una difesa solo parzialeil virus" a chi è infettato ...

