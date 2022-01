Il segretario USA Blinken si recherà in Ucraina (Di martedì 18 gennaio 2022) Il segretario di Stato USA Antony Blinken si recherà in Ucraina. Blinken incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Il segretario USA si recerà in seguito a Berlino dove terrà un incontro con il Quad. Crisi russo-Ucraina: ? Nel mezzo delle crescenti tensioni Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Ildi Stato USA Antonysiinincontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. IlUSA si recerà in seguito a Berlino dove terrà un incontro con il Quad. Crisi russo-: ? Nel mezzo delle crescenti tensioni

