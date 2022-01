Il Quirinale visto dalle potenze straniere: gli Usa vogliono Mario Draghi, la Francia un Mattarella bis (Di martedì 18 gennaio 2022) Viaggio nel partito invisibile ma influente dei Paesi alleati e vicini: cosa fanno e cosa pensano sul Colle, gli incontri, le pressioni, il ruolo delle ambasciate. Il piano di Macron, il no del Vaticano a Berlusconi, le paure sulla stabilità di Berlino Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 18 gennaio 2022) Viaggio nel partito invisibile ma influente dei Paesi alleati e vicini: cosa fanno e cosa pensano sul Colle, gli incontri, le pressioni, il ruolo delle ambasciate. Il piano di Macron, il no del Vaticano a Berlusconi, le paure sulla stabilità di Berlino

Advertising

BEPPESARNO : ...D'altronde se #Draghi?? s'ê visto con Patroni Griffi presidente della Consulta un motivo ci sarà. Zitto zitto lui… - ElioLannutti : RT @ToxMagato: Io una domanda da cittadino a Mattarella la farei.. Ma é valsa veramente la pena sostituire Conte con Draghi visto che un a… - Valente_Alfredo : Martedì, 16 novembre 2021 Miccichè: 'Renzi ha visto Dell'Utri. Voterà Berlusconi per il Quirinale' - Blackskorpion4 : RT @davcarretta: Il trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale visto dall’estero. Il Financial Times è a favore (e questo è u… - smilypapiking : RT @davcarretta: Il trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale visto dall’estero. Il Financial Times è a favore (e questo è u… -