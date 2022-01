Grande Fratello Vip, Kabir Bedi si commuove per la moglie (video): ecco chi è (Di martedì 18 gennaio 2022) Grande Fratello Vip: nella puntata di ieri, un momento particolarmente toccante è stato quello del messaggio della moglie di Kabir Bedi, Parveen Dusanji, al marito, con quale ha festeggiato a distanza il loro anniversario di matrimonio sabato 15 gennaio e il compleanno dell’indimenticabile “Sandokan” domenica. Le parole di Parveen e com’è andata ieri sera per Kabir Quello che ha detto la signora Bedi (in inglese, tradotto in italiano), effettivamente farebbe sciogliere un iceberg e di certo Kabir non lo è. La moglie lo ha definito “gigante gentile”, proprio come l’indimenticabile ex “Tigre di Mompracem” appare, ed è ciò che l’ha fatto salvare dall’eliminazione (avevamo dubbi?) da un televoto a cui non sarebbe dovuto neanche andare! A ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 gennaio 2022)Vip: nella puntata di ieri, un momento particolarmente toccante è stato quello del messaggio delladi, Parveen Dusanji, al marito, con quale ha festeggiato a distanza il loro anniversario di matrimonio sabato 15 gennaio e il compleanno dell’indimenticabile “Sandokan” domenica. Le parole di Parveen e com’è andata ieri sera perQuello che ha detto la signora(in inglese, tradotto in italiano), effettivamente farebbe sciogliere un iceberg e di certonon lo è. Lalo ha definito “gigante gentile”, proprio come l’indimenticabile ex “Tigre di Mompracem” appare, ed è ciò che l’ha fatto salvare dall’eliminazione (avevamo dubbi?) da un televoto a cui non sarebbe dovuto neanche andare! A ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - Corriere : Ollio, il fratello morto a 17, i successi e i 70 chili persi alla fine, nove cose che non sapete su di lui - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - _CamillaGreco : RT @amorevaffanculo: Barù ha scambiato il grande fratello per un centro psichiatrico, altro che detox #jerù - xkefiya : RT @ggguore: Jessica sta aspettando di parlare con Piera. Ragazze io vi saluto, si chiude qui quest'annata del Grande Fratello. Con la per… -