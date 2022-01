Gli ultras chiamano Dzeko “zingaro”, e per l’Atalanta scatta la solita multa da 10.000 euro (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel comunicato del Giudice Sportivo sulla 22esima giornata si legge di un ammenda di 10.000 euro comminata alla all’Atalanta «per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria». Il calciatore a cui erano indirizzati i cori è Edin Dzeko: i tifosi dell’Atalanta l’hanno chiamato “zingaro” per tutta la partita. Il bosniaco ha reagito a gesti. Una brutta storia, tutt’altro che una novità. Bergamo purtroppo è una città nota per episodi del genere: a inizio anno aveva fatto discutere, per esempio, l’episodio della monetina lanciata in testa a Reina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel comunicato del Giudice Sportivo sulla 22esima giornata si legge di un ammenda di 10.000comminata alla al«per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria». Il calciatore a cui erano indirizzati i cori è Edin: i tifosi dell’hanno chiamato “” per tutta la partita. Il bosniaco ha reagito a gesti. Una brutta storia, tutt’altro che una novità. Bergamo purtroppo è una città nota per episodi del genere: a inizio anno aveva fatto discutere, per esempio, l’episodio della monetina lanciata in testa a Reina. L'articolo ilNapolista.

