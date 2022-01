Gli auguri di FdI-Ecr alla neopresidente Metsola: «Una politica determinata, un’amica dell’Italia» (Di martedì 18 gennaio 2022) Una politica determinata e preparata. È il giudizio molto positivo di Fratelli d’Italia-Ecr nei confronti della nuova presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Cattolica, popolare e antiabortista. La delegazione di FdI-Ecr a Bruxelles in una nota del copresidente Raffaele Fitto, “si felicita” con la giovane esponente del Ppe. E le augura buon lavoro. “Abbiamo apprezzato Roberta in questi anni come una politica determinata e preparata. un’amica dell’Italia, una donna e una madre che crede nel valore della vita”. FdI-Ecr si felicita con Metsola: una politica determinata “Non mancano e certamente non mancheranno gli elementi di divergenza – si legge ancora nel comunicato – ma l’abbiamo sostenuta fiduciosi che con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Unae preparata. È il giudizio molto positivo di Fratelli d’Italia-Ecr nei confronti della nuova presidente del Parlamento europeo Roberta. Cattolica, popolare e antiabortista. La delegazione di FdI-Ecr a Bruxelles in una nota del copresidente Raffaele Fitto, “si felicita” con la giovane esponente del Ppe. E le augura buon lavoro. “Abbiamo apprezzato Roberta in questi anni come unae preparata., una donna e una madre che crede nel valore della vita”. FdI-Ecr si felicita con: una“Non mancano e certamente non mancheranno gli elementi di divergenza – si legge ancora nel comunicato – ma l’abbiamo sostenuta fiduciosi che con ...

Advertising

chetempochefa : 'Auguri al mio amore, la mia partner, la mia migliore amica.” - Gli auguri di buon compleanno di Barack Obama per… - chetempochefa : 'Ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri. Avrebbe dovuto essere con noi questa sera, nella riapertura del… - GrandeFratello : Gli auguri più belli, più attesi, più amorevoli e speciali. Auguri Kabir, gigante gentile. ?? #GFVIP - SecolodItalia1 : Gli auguri di FdI-Ecr alla neopresidente Metsola: «Una politica determinata, un’amica dell’Italia»… - H4RRYST4IM4LE : @saraaverd so che non ci conosciamo ma gli auguri te facc o stess auguri sarave si a vita mij -