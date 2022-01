GF vip | Katia Ricciarelli racconta la commovente storia della sua infanzia

Leggi su diredonna

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nel bene e nel male,continua a regalare forti emozioni al Grande Fratello vip. Durante la puntata del 17 gennaio 2022, la cantante è stata protagonista di un filmato, nel qualeva agli altri concorrenti un po’sua. Episodi che il conduttore Alfonso Signorini ha voluto riprendere durante la diretta, per mettere in luce alcuni aspettisuadi fronte al pubblico, in modo che tutti potessero comprendere meglio alcuni aspetti del carattere di. “In un’italia che veniva fuori dal dopoguerra, dove esisteva la famiglia patriarcale, una mamma come la tua che lavorava per mantenere le sue figlie, non veniva vista bene dal resto del paese”. Ha esordito così Signorini, per poi mandare in onda le ...