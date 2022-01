Freccia Vallone 2022 | presentato il percorso della gara maschile | attesa per il Mur de Huy

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ci avviciniamo alla primavera e ci avviciniamo alle Classiche per il ciclismo internazionale. Si inizia a pensare alle corse più importanti di questa prima parte di stagioni, tra le quali c’è sicuramente la, che oggi ha svelato ildell’86ma edizione al. Il favorito sarà nuovamente il campione del mondo Julian Alaphilippe, detentore del titolo e già tre volte vincitore su questo traguardo.Cambia poco rispetto a quanto visto nelle passate annate, ovviamente il punto decisivo resta il Mur de Huy. Cambia la zona di partenza: per la prima volta da Blengy. Due côtes nella prima parte di, ma importanti gli ultimi 80 chilometri che vedranno un circuito da percorrere tre ...

Doppio appuntamento nelle Ardenne tra(20/4) e Liegi - Bastogne - Liegi (24/4) prima di dedicarsi completamente alla Grande Boucle che sarà anticipata dal Giro del Delfinato (5 - 12/...Successivamente toccherà alle Ardenne con il consueto trittico Amstel Gold Race,e Liegi, con quest'ultima che è il grande obiettivo del campione del mondo in carica: 'È stato fantastico indossare la maglia iridata per un anno intero e vincere con essa sulle spalle ...Ci avviciniamo alla primavera e ci avviciniamo alle Classiche per il ciclismo internazionale. Si inizia a pensare alle corse più importanti di questa prima parte di stagioni, tra le quali c'è sicurame ...Vuelta Espana 2021 - 76th Edition - 17th stage Unquera - Lagos de Covadonga 185,8 km - 01/09/2021 - Primoz Roglic (SLO - Jumbo - Visma) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2021 È tra gli uomini più ...