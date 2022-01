Franco Frattini: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sul politico (Di martedì 18 gennaio 2022) Cosa sappiamo della vita privata di Franco Frattini? Vecchia conoscenza della nostra politica, ex ministro ed uomo delle istituzioni a 360°, Frattini è stato da poco designato Presidente del Consiglio di Stato successivamente a Filippo Patroni Griffi. Conosciamolo meglio sia dal punto di vita pubblico che personale. Chi è Franco Frattini: biografia, carriera politica e Instagram Franco Frattini è nato a Roma il 14 Marzo del 1957 (Pesci). Dopo la maturità classica e la laurea in Giurisprudenza, l’esponente capitolino è diventato un magistrato, ma vanta anche una lunga e prestigiosa carriera politica che lo ha visto, fra l’altro, Ministro degli Esteri ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 18 gennaio 2022) Cosa sappiamo delladi? Vecchia conoscenza della nostra politica, ex ministro ed uomo delle istituzioni a 360°,è stato da poco designato Presidente del Consiglio di Stato successivamente a Filippo Patroni Griffi. Conosciamolo meglio sia dal punto dipubblico che personale. Chi èpolitica eè nato a Roma il 14 Marzo del 1957 (Pesci). Dopo la maturità classica e la laurea in Giurisprudenza, l’esponente capitolino è diventato un magistrato, ma vanta anche una lunga e prestigiosapolitica che lo ha visto, fra l’altro, Ministro degli Esteri ...

Advertising

enpaonlus : Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Congratulazioni e auguri di un eccellente lavoro!… - Ettore_Rosato : Congratulazioni a Franco #Frattini eletto all’unanimità Presidente del Consiglio di Stato. Sono convinto che con l… - pietromancini5 : Le carte di Franco Frattini per il Quirinale (di P. Salvatori) - Mirandola59 : RT @ErmannoKilgore: Gente di più di 50 anni sconosciuta ai media e non riesumata dal passato in Italia non c’è n’è? - paoloigna1 : Le carte di Franco Frattini per il Quirinale (di P. Salvatori) -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Frattini Il 'doppio forno' di Salvini per il Quirinale I nomi delle possibili proposte circolano da alcuni giorni e sono quelli di Maria Elisabetta Casellati, Letizia Moratti, Marcello Pera, Pireferdinando Casini e Franco Frattini. P rofili attorno ai ...

Quirinale, i corrispondenti stranieri: "Con Berlusconi tornerebbe Italia da burlesque" Ovviamente la leadership segue le vicende politiche con un'attenzione diversa e maggiore ed è interessata anche a Franco Frattini, molto conosciuto da quando era ministro degli Esteri, con cui ci ...

Le carte di Franco Frattini per il Quirinale L'HuffPost Le carte di Franco Frattini per il Quirinale Piace alla Lega e non dispiace neanche ai 5 stelle. Atlantista ed europeista, da ex berlusconiano si è costruito l'immagine da civil servant, fino al Consiglio di Stato ...

Il 'doppio forno' di Salvini per il Quirinale AGI - Quando mancano cinque giorni alla prima 'chiama' dei 'grandi elettori', Silvio Berlusconi non molla la corsa per il Quirinale mentre Matteo Salvini continua a portare avanti, al momento in 'soli ...

I nomi delle possibili proposte circolano da alcuni giorni e sono quelli di Maria Elisabetta Casellati, Letizia Moratti, Marcello Pera, Pireferdinando Casini e. P rofili attorno ai ...Ovviamente la leadership segue le vicende politiche con un'attenzione diversa e maggiore ed è interessata anche a, molto conosciuto da quando era ministro degli Esteri, con cui ci ...Piace alla Lega e non dispiace neanche ai 5 stelle. Atlantista ed europeista, da ex berlusconiano si è costruito l'immagine da civil servant, fino al Consiglio di Stato ...AGI - Quando mancano cinque giorni alla prima 'chiama' dei 'grandi elettori', Silvio Berlusconi non molla la corsa per il Quirinale mentre Matteo Salvini continua a portare avanti, al momento in 'soli ...