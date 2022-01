Esplodono le disuguaglianze Il Covid mette le ali ai ricchi Le misure di Welfare hanno attutito il colpo Ma la ripresa nel 2021 è stata trainata dal lavoro precario

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini piùdel mondopiù che raddoppiato i loro patrimoni: da 700 a 1.500 miliardi di dollari. Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone siano cadute in povertà. È quanto denuncia Oxfam nel rapporto “La pandemia della disuguaglianza” (qui il focus), presentato in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos. Il surplus patrimoniale del solo Jeff Bezos nei primi 21 mesi della pandemia (+81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo stimato della vaccinazione per l’intera popolazione mondiale. Le donne, chesubito gli impatti economici più duri della pandemia,perso complessivamente 800 miliardi di dollari di redditi nel 2020, un ammontare superiore al Pil combinato di 98 Paesi, e stanno affrontando un aumento ...