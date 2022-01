Delia Duran lascia Alex Belli al GF Vip? Lo sfogo della modella

Leggi su novella2000

(Di martedì 18 gennaio 2022) LodiOre difficili queste per. Oggi infatti sulla casa del Grande Fratello6 è arrivato un aereo da parte dei fan di Soleil Sorge e, e naturalmente non è mancata la reazionemo, che è scoppiata in lacrime. Come se non bastasse poco dopoL'articolo proviene da Novella 2000.