Covid, Toscana: 14.799 contagi (su oltre 90mila test), oggi 18 gennaio. Tasso positivi 15,82% (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 14.799 i nuovi casi di Covid, in Toscana, oggi 18 gennaio 2022. I casi sono quasi triplicati (rispetto ai 5.626 di ieri) così come sono triplicati i tamponi effettuati, con un boom di test. Secondo i dati diffusi dal presidente della Regione, Eugenio Giani, i test sono stati 93.572 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 14.799 i nuovi casi di, in182022. I casi sono quasi triplicati (rispetto ai 5.626 di ieri) così come sono triplicati i tamponi effettuati, con un boom di. Secondo i dati diffusi dal presidente della Regione, Eugenio Giani, isono stati 93.572 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - FirenzePost : Covid, Toscana: 14.799 contagi (su oltre 90mila test), oggi 18 gennaio. Tasso positivi 15,82% - ilovepisa : RT @AnsaToscana: In Toscana triplicano casi Covid e tamponi. 14.799 contagi su 93.572 test, tasso positività scende 15,82% #ANSA https://t.… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19, tornano sopra a 14mila i nuovi positivi in Toscana: 387 nei nostri comuni. Nel Chianti… - AnsaToscana : In Toscana triplicano casi Covid e tamponi. 14.799 contagi su 93.572 test, tasso positività scende 15,82% #ANSA -