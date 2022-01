Covid: di nuovo ambulanze in coda al "Cervello" di Palermo (Di martedì 18 gennaio 2022) Tornano le ambulanze in coda al Pronto Soccorso Covid dell'ospedale Cervello di Palermo, come era già accaduto il 5 gennaio scorso quando gli operatori del 118, in attesa da ore, azionarono le sirene ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Tornano leinal Pronto Soccorsodell'ospedaledi, come era già accaduto il 5 gennaio scorso quando gli operatori del 118, in attesa da ore, azionarono le sirene ...

Advertising

AurelianoStingi : In arrivo un nuovo farmaco contro la Covid19? Scopriamo assieme l'Ensvibep. Video: - borghi_claudio : Ho già avuto il covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è… - fattoquotidiano : Covid, il sindacato dei medici denuncia la ‘truffa’: “Il nuovo sistema di conteggio dei positivi ricoverati è un gi… - BCastioni : Nuovo studio dall'Università di Verona, che analizza l'impatto del Covid sui consumi all'interno delle famiglie. P… - Leftmad : @sapiens80 @DiegoFusaro Sono in molti, convinti che il covid non esista o che durante le cure iniettino il vaccino… -