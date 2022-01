Covid, Costa: “Obiettivo capienza 50% negli stadi a febbraio e in totale a primavera” (Di martedì 18 gennaio 2022) stadi pieni al 50% a febbraio, capienza al 100% a primavera. Sono gli obiettivi che delinea il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. Attualmente, negli stadi di calcio sono ammessi 5.000 spettatori dopo le ultime misure anti-Covid varate dal governo. “capienza al 50% dal 6 febbraio? L’Obiettivo non può che essere di tornare al 100% in presenza, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ad una fase endemica del virus e quindi ad una convivenza. Io credo che si debba ragionare alla ripresa del campionato a febbraio: mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno, vuol dire 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ragionevole ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)pieni al 50% aal 100% a. Sono gli obiettivi che delinea il sottosegretario alla Salute Andreaa ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. Attualmente,di calcio sono ammessi 5.000 spettatori dopo le ultime misure anti-varate dal governo. “al 50% dal 6? L’non può che essere di tornare al 100% in presenza, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ad una fase endemica del virus e quindi ad una convivenza. Io credo che si debba ragionare alla ripresa del campionato a: mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno, vuol dire 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ragionevole ...

