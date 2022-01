Coronavirus in Toscana 18 gennaio, come circola il virus comune per comune (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gennaio 2022 - Secondo gli ultimi dati giornalieri diffusi dalla Regione, il comune che nelle 24 ore ha registrato il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto della ... Leggi su lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 182022 - Secondo gli ultimi dati giornalieri diffusi dalla Regione, ilche nelle 24 ore ha registrato il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto della ...

ilGiunco : Coronavirus Toscana: altri 29 morti e 14.799 nuovi casi nelle ultime 24 ore - - GrossetoNotizie : Coronavirus: 14.799 nuovi casi, 13.726 guarigioni, 29 decessi, 8 ricoveri in più in Toscana - Antipeppe : @539th Toscana 29 decessi '9 uomini e 20 donne con un'età media di 84,5 anni' - GazzettadiSiena : I dati del contagio in Regione - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 14.799 nuovi positivi, 13.726 guarigioni e 29 decessi -