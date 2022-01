“Con super green pass impossibile rimpatriare immigrati”: la denuncia dei poliziotti (Di martedì 18 gennaio 2022) Trapani, 18 gen – Il super green pass? Sta bloccando il rimpatrio degli immigrati. La segreteria provinciale di Trapani del sindacato di polizia Italia Celere evidenzia il solito cortocircuito nelle menti delle anime belle. “Né il Governo né il Ministro dell’Interno hanno valutato l’esigenza di inserire delle deroghe per quanto riguarda gli spostamenti degli stranieri sbarcati in Sicilia o trattenuti nei due C.P.R. presenti sull’Isola (Trapani e Caltanissetta) che si trovano attualmente nell’impossibilità di eseguire i rimpatri, ad esclusione dei voli charter organizzati dal Ministero dell’Interno in virtù di accordi bilaterali con alcuni Stati (Tunisia, Egitto, Nigeria e Georgia)”, si legge nel comunicato di Italia Celere. Italia Celere: “rimpatriare immigrati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 gennaio 2022) Trapani, 18 gen – Il? Sta bloccando il rimpatrio degli. La segreteria provinciale di Trapani del sindacato di polizia Italia Celere evidenzia il solito cortocircuito nelle menti delle anime belle. “Né il Governo né il Ministro dell’Interno hanno valutato l’esigenza di inserire delle deroghe per quanto riguarda gli spostamenti degli stranieri sbarcati in Sicilia o trattenuti nei due C.P.R. presenti sull’Isola (Trapani e Caltanissetta) che si trovano attualmente nell’impossibilità di eseguire i rimpatri, ad esclusione dei voli charter organizzati dal Ministero dell’Interno in virtù di accordi bilaterali con alcuni Stati (Tunisia, Egitto, Nigeria e Georgia)”, si legge nel comunicato di Italia Celere. Italia Celere: “...

