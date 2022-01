Advertising

Mediagol : Catania, Pellegrino: “Vitale salvare titolo, c’è fiducia. Mercato? No a speculazioni” - MRB_it : ?? | Il punto sulla situazione degli etnei #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #SerieCGironeC - NewsTuttoC : Catania, Pellegrino: 'Correre per salvare titolo. Nessuno smembramento' - ILOVEPACALCIO : Pellegrino: «Mio contratto? Conta solo il Catania. Salviamo il titolo» - Ilovepalermocalcio - news_catania : #LaSicilia - #Pellegrino: 'Con i curatori dialogo estremamente positivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Pellegrino

Sono le parole del direttore dell'area sportiva del, Maurizio, nell'intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia. ' Abbiamo grande fiducia che si possa andare avanti - prosegue - ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il calciomercato delprende forma giorno dopo giorno, al momento in uscita: diversi calciatori ai saluti per il ...MaurizioLe parole di Maurizio Pellegrino, direttore dell'area sportiva del Catania, sui temi più caldi in casa rossazzurra ...Come si legge su “La Sicilia”, il direttore dell’area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, parla di calciomercato e non solo:“Ci sono tante richieste per i nostri calciatori, ma non ci sarà nessu ...