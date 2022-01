Calciomercato Juve: Gatti sempre al centro dei pensieri (Di martedì 18 gennaio 2022) . Contatti recenti con il difensore del Frosinone l profilo di Federico Gatti continua ad essere al centro dei pensieri della Juventus. Il difensore classe 1998, molto apprezzato dalle parti della Continassa, è considerato un buon rinforzo anche e soprattutto in prospettiva futura. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero mosso i primi concreti passi per il calciatore: la dirigenza della Juve avrebbe infatti avuto di recente alcuni contatti con il Frosinone, detentrice del suo cartellino, per comprendere i margini della possibile operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) . Contatti recenti con il difensore del Frosinone l profilo di Federicocontinua ad essere aldeidellantus. Il difensore classe 1998, molto apprezzato dalle parti della Continassa, è considerato un buon rinforzo anche e soprattutto in prospettiva futura. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero mosso i primi concreti passi per il calciatore: la dirigenza dellaavrebbe infatti avuto di recente alcuni contatti con il Frosinone, detentrice del suo cartellino, per comprendere i margini della possibile operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : Chiesa a CM: '#Serra ha sbagliato, ma non distruggiamolo. C'era un rigore nettissimo contro la #Juve'… - Gazzetta_it : C'è il Lione fra la Juve e Azmoun. E lo Zenit non lo lascerà a patto che... #calciomercato - Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - cmercatoweb : #Juventus, #DeLigt può finire in uno scambio con il #Bayern ?? #calciomercato - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Juve, #Bonucci: 'Gli obiettivi? Vincere la Champions e il 4° posto. 2021 bellissimo, per me parlano i numeri' -