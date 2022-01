Calciomercato Juve: Allegri vorrebbe subito Rovella (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel Calciomercato della Juve prosegue la ricerca anche di un centrocampista: la prima scelta di Allegri sarebbe avere subito Rovella Il Calciomercato della Juve ruota intorno anche al centrocampo con Rovella diventato obiettivo concreto anche se il Genoa non vuole darlo via in questa sessione di mercato per non indebolire la rosa. A dirlo è stato Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l’Originale a Sky Sport. Allegri, in particolare, vorrebbe portare il giovane centrocampista italiano subito a Torino. L’affare è comunque legato alla cessione di Arthur o di un altro giocatore. L’alternativa per la Juve è Zakaria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Neldellaprosegue la ricerca anche di un centrocampista: la prima scelta disarebbe avereIldellaruota intorno anche al centrocampo condiventato obiettivo concreto anche se il Genoa non vuole darlo via in questa sessione di mercato per non indebolire la rosa. A dirlo è stato Gianluca Di Marzio durantel’Originale a Sky Sport., in particolare,portare il giovane centrocampista italianoa Torino. L’affare è comunque legato alla cessione di Arthur o di un altro giocatore. L’alternativa per laè Zakaria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

