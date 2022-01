Calcio: Coppa Italia. Andreazzoli 'Contro l'Inter per ben figurare' (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tecnico degli azzurri: "Una gara difficile, ma tutto può accadere" EMPOLI - L'Empoli torna in campo per la Coppa Italia ed è chiamato ad una sfida sulla carta impossibile, a San Siro, Contro l'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tecnico degli azzurri: "Una gara difficile, ma tutto può accadere" EMPOLI - L'Empoli torna in campo per laed è chiamato ad una sfida sulla carta impossibile, a San Siro,l'...

Advertising

Gazzetta_it : Coppa Italia: il tabellone e le prossime date degli ottavi. Milan, Fiorentina e Atalanta ai quarti - andreastoolbox : Probabili formazioni di Lazio Udinese | Sky Sport - sportli26181512 : Lazio, Reina può continuare: probabile il rinnovo: Lo spagnolo pronto a tornare titolare in Coppa Italia contro l’U… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Il Cagliari si presenta in Coppa con squalificati e Primavera Uomini contati per sfida col Sassuolo, ma obiettivo è campionato - sportli26181512 : Probabili formazioni di Lazio-Udinese: Per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 17:30,… -