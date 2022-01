Boom di contagi in Irpinia, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 7.560 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 854 persone: – 5, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 45, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 16, residenti nel comune di Atripalda; – 15, residenti nel comune di Avella; – 95, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 8, residenti nel comune di Baiano; – 7, residenti nel comune di Bisaccia; – 3, residenti nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Cairano; – 4, residenti nel comune di Calabritto; – 6, residenti nel comune di Calitri; – 4, residenti nel comune di Candida; – 6, residenti nel comune di Caposele; – 4, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 7.560 tamponi somministrati in provincia di, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 854 persone: – 5, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 45, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 16, residenti nel comune di Atripalda; – 15, residenti nel comune di Avella; – 95, residenti nel comune di; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 8, residenti nel comune di Baiano; – 7, residenti nel comune di Bisaccia; – 3, residenti nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Cairano; – 4, residenti nel comune di Calabritto; – 6, residenti nel comune di Calitri; – 4, residenti nel comune di Candida; – 6, residenti nel comune di Caposele; – 4, ...

