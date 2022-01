**Bollette: fonti governo, misure anti-rincari rischiano di slittare** (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Le nuove misure contro il rincaro bollette potrebbero slittare di qualche giorno, perché è difficile -secondo diverse fonti di governo- che si arrivi a chiudere il testo già giovedì. "Siamo in alto mare, difficile, se non impossibile, si riesca...", conferma all'Adnkronos una fonte del Mef. Benché a Palazzo Chigi ci sia la volontà di accelerare -continue le riunioni tecniche sul tema- difficile che si possa chiudere prima del voto sul Colle, al via lunedì 24 gennaio. Giovedì approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri il dl sostegni, per ristorare i comparti più toccati dalle ultime misure anti-Covid, in particolare turismo, sport e discoteche, con una dote di 1 miliardo e duecento milioni. Si continua a lavorare sul dossier bollette -il pressing delle forze di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Le nuovecontro il rincaro bollette potrebbero slittare di qualche giorno, perché è difficile -secondo diversedi- che si arrivi a chiudere il testo già giovedì. "Siamo in alto mare, difficile, se non impossibile, si riesca...", conferma all'Adnkronos una fonte del Mef. Benché a Palazzo Chigi ci sia la volontà di accelerare -continue le riunioni tecniche sul tema- difficile che si possa chiudere prima del voto sul Colle, al via lunedì 24 gennaio. Giovedì approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri il dl sostegni, per ristorare i comparti più toccati dalle ultime-Covid, in particolare turismo, sport e discoteche, con una dote di 1 miliardo e duecento milioni. Si continua a lavorare sul dossier bollette -il pressing delle forze di ...

