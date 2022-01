Antonio Laudando | Azienda Problemi Zero | il Bestseller su come pianificare correttamente la propria attività imprenditoriale

(Di martedì 18 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 18.01.2022 – Il 45% delle aziende italiane sono a rischio fallimento a causa distrutturali. Il dato allarmante, secondo quanto reso noto dall'Istat nel Rapporto 2021 sulla competitività dei settori produttivi, evidenziaqueste siano effettivamente esposte a una crisi esogena che può di conseguenza mettere a rischio laoperatività. Per tutti quegli imprenditori che si trovano in un momento di difficoltà e che desideranoil proprio business in maniera efficace, esce oggi il libro dell'avvocatoDiventare Un Imprenditore Senza Pensieri Attraverso Le Giuste Scelte e La Pianificazione Legale e Tributaria” (Bruno Editore). ...

