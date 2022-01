VIDEO: Kevin Owens ruba il WWE Championship ad un bambino durante un live event (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un filmato con Kevin Owens durante il live event del mese scorso a Saginaw è diventato virale sui social media. Un fan dello show è andato su Twitter per condividere un VIDEO in cui si vede Owens rubare il WWE Championship a un bambino. La Superstar WWE non ha potuto conservare il titolo a lungo perché l’arbitro ha rapidamente ripreso la sua replica e l’ha restituita al fan. L’esilarante clip ha ottenuto reazioni positive dai sostenitori del pro-wrestling. Un bel momento! Molti hanno elogiato Kevin per aver reso memorabile il momento nella mente del piccolo fan e lo hanno acclamato come uno dei migliori intrattenitori nel business di oggi. L’incidente è avvenuto durante il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un filmato conildel mese scorso a Saginaw è diventato virale sui social media. Un fan dello show è andato su Twitter per condividere unin cui si vedere il WWEa un. La Superstar WWE non ha potuto conservare il titolo a lungo perché l’arbitro ha rapidamente ripreso la sua replica e l’ha restituita al fan. L’esilarante clip ha ottenuto reazioni positive dai sostenitori del pro-wrestling. Un bel momento! Molti hanno elogiatoper aver reso memorabile il momento nella mente del piccolo fan e lo hanno acclamato come uno dei migliori intrattenitori nel business di oggi. L’incidente è avvenutoil ...

