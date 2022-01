Variante Omicron Covid | l’Oms | “Contagerà un europeo su due”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA –, perunsu due” nel giro di un paio di mesi. Si rende dunque necessario lavorare a nuovi vaccini perché quelli attualmente disponibili non sarebbero sufficienti ad arginare la nuova ondata del virus. Per Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: AstraZeneca annuncia: “Stiamo lavorando a un vaccino contro” Scoperta in Francia la nuova“Ihu” In Alabama il primo che si ammala divince soldi Renzi plaude al vaccino anti-19 ceppo ...