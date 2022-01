Udinese | Marino su Beto | «È il nostro fiore all’occhiello | bravi ad anticipare le big»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il dirigente dell’ha parlato dell’acquisto di, attaccante che ora tutti vogliono Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, in una intervista a Radio Anch’io lo Sport ha parlato anche dell’acquisto di, attaccante rivelazione di questo campionato.– «E’ uno degli ennesimi fioridelscouting. E’ difficile arrivare prima delle grandi squadre. Questa volta siamo stati. Non solo è un ottimo calciatore, ma si è ambientato subito in Serie A». LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.