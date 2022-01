Ucraina: senatori USA incontreranno Zelensky (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni al confine russo-ucraino, un gruppo bipartisan di senatori USA si recherà in Ucraina per incontrare diversi funzionari e il presidente Volodymyr Zelensky. I senatori hanno affermato che durante la visita riaffermeranno l’impegno degli USA nei confronti dell’Ucraina. senatori USA si recheranno in Ucraina? Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Kiev Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni al confine russo-ucraino, un gruppo bipartisan diUSA si recherà inper incontrare diversi funzionari e il presidente Volodymyr. Ihanno affermato che durante la visita riaffermeranno l’impegno degli USA nei confronti dell’USA si recheranno in? Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Kiev

