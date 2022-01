Tragedia in casa, Vanessa muore a 23 anni: la scoperta choc dell’amico. Ed è giallo (Di lunedì 17 gennaio 2022) giallo a Vicenza sulla morte improvvisa di Vanessa Bruno, giovane influencer italo-brasiliana di 23 anni. Il pubblico ministero Alessandro Block ha aperto un fascicolo per fare chiarezza e attende risposte dall’autopsia e dall’attività investigativa condotta dai poliziotti della questura per tentare di chiarire il caso. Insieme a un amico la ragazza era andata nella di un uomo, noto alle forze dell’ordine per vicende di spaccio di droga, in cerca di ospitalità ed è stata trovata morta dal padrone dell’abitazione sul divano. Vanessa si era addormentata in salone e non si è più svegliata fermata a dormire su un divano dove poi è stata trovata morta dal proprietario dell’abitazione. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo la chiamata dell’uomo, hanno solo potuto constatare il decesso della 23enne. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)a Vicenza sulla morte improvvisa diBruno, giovane influencer italo-brasiliana di 23. Il pubblico ministero Alessandro Block ha aperto un fascicolo per fare chiarezza e attende risposte dall’autopsia e dall’attività investigativa condotta dai poliziotti della questura per tentare di chiarire il caso. Insieme a un amico la ragazza era andata nella di un uomo, noto alle forze dell’ordine per vicende di spaccio di droga, in cerca di ospitalità ed è stata trovata morta dal padrone dell’abitazione sul divano.si era addormentata in salone e non si è più svegliata fermata a dormire su un divano dove poi è stata trovata morta dal proprietario dell’abitazione. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo la chiamata dell’uomo, hanno solo potuto constatare il decesso della 23enne. ...

