Sinead O’Connor: età, vita privata, figli, figlio morto, ex marito, religione, canzoni, Instagram (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sinead O’Connor, la celebre cantante irlandese, sta attraversando un periodo difficilissimo. La donna, infatti, ha perso la scorsa settimana il figlio diciassettenne Shane che ha volontariamente posto fine alla sua giovane vita. Distrutta dal dolore per il tragico avvenimento, l’interprete dopo una serie di tweet in cui minacciava di suicidarsi per poter così “seguire” il... Leggi su donnapop (Di lunedì 17 gennaio 2022), la celebre cantante irlandese, sta attraversando un periodo difficilissimo. La donna, infatti, ha perso la scorsa settimana ilo diciassettenne Shane che ha volontariamente posto fine alla sua giovane. Distrutta dal dolore per il tragico avvenimento, l’interprete dopo una serie di tweet in cui minacciava di suicidarsi per poter così “seguire” il...

