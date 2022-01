Si è dimesso il sindaco di Messina De Luca. Protesta contro l’obbligo del Super Green Pass per attraversare lo Stretto. Cinque parlamentari si rivolgono alla Consulta (Di lunedì 17 gennaio 2022) No al Super Green Pass sullo Stretto. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha rassegnato le proprie dimissioni con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale del capoluogo siciliano.”Le motivazioni saranno rese note prima dell’efficacia definitiva della presente e dunque, non oltre il prossimo 6 febbraio”, si legge nel documento. alla mezzanotte del 6 febbraio le sue dimissioni diventeranno, infatti, irrevocabili. De Luca ha firmato la nota di dimissioni dalla rada San Francesco, dove partono i traghetti per la Calabria e dove il primo cittadino di Messina sta manifestando contro la norma che prevede l’obbligo del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) No alsullo. Ildi, Cateno De, ha rassegnato le proprie dimissioni con una lettera indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale del capoluogo siciliano.”Le motivazioni saranno rese note prima dell’efficacia definitiva della presente e dunque, non oltre il prossimo 6 febbraio”, si legge nel documento.mezzanotte del 6 febbraio le sue dimissioni diventeranno, infatti, irrevocabili. Deha firmato la nota di dimissioni drada San Francesco, dove partono i traghetti per la Calabria e dove il primo cittadino dista manifestandola norma che prevededel ...

