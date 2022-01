Salvatore Cameli - “Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento: le regole del gioco spiegate a manager e CFO” (Di lunedì 17 gennaio 2022) (Roma 17 gennaio 2022) - Casa Editrice: Franco Angeli Collana: Management Tools Genere: Saggio/Diritto Pagine: 136 Prezzo: 21,00 € Roma 17 gennaio 2022. Salvatore Cameli presenta “Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento: le regole del gioco spiegate a manager e CFO”, un interessante e utile saggio in cui si tratta del rischio fiscale da diversi punti di vista, e in cui si rendono comprensibili degli argomenti di diritto tributario considerati generalmente ostici. Ne risulta un testo di facile lettura rivolto soprattutto ai manager ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) (Roma 17 gennaio 2022) - Casa Editrice: Franco Angeli Collana: Management Tools Genere: Saggio/Diritto Pagine: 136 Prezzo: 21,00 € Roma 17 gennaio 2022.presenta “Ilinladi undi: ledele CFO”, un interessante e utile saggio in cui si tratta delda diversi punti di vista, e in cui si rendono comprensibili degli argomenti di diritto tributario considerati generalmente ostici. Ne risulta un testo di facile lettura rivolto soprattutto ai...

