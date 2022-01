“Ricoverato d’urgenza”. Red Canzian, il volto storico dei Pooh in ospedale. Le sue condizioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Periodo complesso per Red Canzian, il famoso membro dei Pooh. Il musicista è infatti stato Ricoverato in ospedale. A raccontare cosa è successo è stato proprio Red con un messaggio durante la prima del suo musical “Casanova Opera Pop”. L’uomo ha spiegato di avere un problema di salute: “Una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, è andata così”. Lo ha fatto con voce provata ma energica, così ha scritto il Corriere del Veneto. Proprio come scrive il giornale, l’infezione ha costretto Red Canzian a ricoverarsi urgentemente, c’era infatti un rischio di setticemia. Per il momento non si sa altro in merito, ma lo stesso artista ha fatto intendere che è tutto sotto controllo, anche perché si parla di una situazione in cui il peggio è passato e di un Canzian in fase si ripresa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Periodo complesso per Red, il famoso membro dei. Il musicista è infatti statoin. A raccontare cosa è successo è stato proprio Red con un messaggio durante la prima del suo musical “Casanova Opera Pop”. L’uomo ha spiegato di avere un problema di salute: “Una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, è andata così”. Lo ha fatto con voce provata ma energica, così ha scritto il Corriere del Veneto. Proprio come scrive il giornale, l’infezione ha costretto Reda ricoverarsi urgentemente, c’era infatti un rischio di setticemia. Per il momento non si sa altro in merito, ma lo stesso artista ha fatto intendere che è tutto sotto controllo, anche perché si parla di una situazione in cui il peggio è passato e di unin fase si ripresa. ...

