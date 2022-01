Professionisti, il convegno di Fratelli d’Italia a Palazzo Giustiniani. Segui qui la diretta (Di lunedì 17 gennaio 2022) A partire dalle ore 15 – Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica) – avrà luogo il convegno: “Tutelare la malattia e l’infortunio dei Professionisti”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera). Le conclusioni saranno di Giorgia Meloni. Ad aprire i lavori i capigruppo di FdI al Senato e alla Camera Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Interverranno il senatore di FdI, Andrea de Bertoldi; la Responsabile del Dipartimento Professioni di FdI, Marta Schifone; il presidente dell’Associazione degli Enti Previdenziali privati e dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, Alberto Oliveti; il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri e di ProfessionItaliane, Armando Zambrano; l’avvocato Paola ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) A partire dalle ore 15 – Sala Zuccari,(Senato della Repubblica) – avrà luogo il: “Tutelare la malattia e l’infortunio dei”, organizzato dai gruppi parlamentari dial Senato e alla Camera). Le conclusioni saranno di Giorgia Meloni. Ad aprire i lavori i capigruppo di FdI al Senato e alla Camera Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Interverranno il senatore di FdI, Andrea de Bertoldi; la Responsabile del Dipartimento Professioni di FdI, Marta Schifone; il presidente dell’Associazione degli Enti Previdenziali privati e dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, Alberto Oliveti; il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri e di ProfessionItaliane, Armando Zambrano; l’avvocato Paola ...

